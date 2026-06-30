Emirates torna-se a primeira companhia aérea de carga a operar Boeing 777-300ERSF convertido

DUBAI, 30 de junho de 2026 (WAM) – A Emirates anunciou um novo marco na expansão de sua frota de carga ao se tornar a primeira companhia aérea cargueira a operar o Boeing 777-300ERSF, aeronave convertida de passageiros para carga.

A aeronave, de matrícula A6-EBK, entrará em operação comercial em um voo entre Hong Kong e Dubai transportando mais de 100 toneladas de carga.

O Boeing 777-300ERSF convertido da Emirates tem capacidade para transportar 100 toneladas de carga e volume de 811 metros cúbicos, o que representa um aumento de 25% em relação ao Boeing 777-F de fábrica. Com 47 posições para pallets, a aeronave também comporta dez posições adicionais em comparação com o 777-F, tornando-se adequada para o transporte de cargas volumosas, como mercadorias do comércio eletrônico, que atualmente representam cerca de 20% do volume global de carga aérea e devem continuar crescendo nos próximos anos.

O vice-presidente sênior da divisão Emirates SkyCargo, Badr Abbas, afirmou que a entrada em operação da primeira aeronave convertida representa mais um passo na expansão da frota e da flexibilidade operacional da empresa. "Estamos otimizando os ativos da nossa frota ao converter aeronaves de passageiros Boeing 777-300ER mais antigas para atender à crescente demanda por capacidade de carga aérea e transportar mercadorias com rapidez para todo o mundo", disse.

Abbas acrescentou que, em conjunto com a crescente frota de cargueiros Boeing 777-F, a empresa já conseguiu ampliar a rede global de carga de pouco mais de 40 destinos, em fevereiro deste ano, para 62 atualmente, com novas expansões previstas. "Estamos oferecendo aos nossos clientes capacidade escalável, além de maior flexibilidade e conectividade para movimentar cargas para Dubai e por meio de nosso hub", afirmou.

O Boeing 777-300ERSF convertido é o sexto cargueiro incorporado à frota da Emirates SkyCargo desde março de 2026, após a entrega de cinco Boeing 777-F. Como parte de sua estratégia de expansão, a empresa deverá receber outros cinco Boeing 777-F e mais um Boeing 777-300ERSF convertido até dezembro de 2026. Em 2027, a companhia também incorporará outros três Boeing 777-300ERSF convertidos.

Segundo a Emirates, a expansão da frota e da rede da Emirates SkyCargo reforça o compromisso da companhia de ampliar seu papel no apoio ao comércio global, conectando novos destinos a empresas e fortalecendo a ligação com importantes polos de produção em sua rede, que abrange seis continentes.