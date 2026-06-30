Emirados Árabes Unidos e Etiópia discutem fortalecimento da cooperação em gestão de emergências e desastres

ADDIS ABABA, 30 de junho de 2026 (WAM) – O presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres dos Emirados Árabes Unidos, Ali Saeed Al Neyadi, reuniu-se com o comissário da Comissão de Gestão de Riscos de Desastres da Etiópia, Shiferaw Teklemariam, durante visita oficial ao país para fortalecer a cooperação bilateral e ampliar os canais de diálogo nas áreas de gestão de emergências, crises e desastres.

Durante o encontro, os dois lados discutiram áreas de cooperação, oportunidades para ampliar as parcerias institucionais e formas de promover a troca de conhecimentos e experiências na redução dos riscos de desastres.

Al Neyadi também foi informado sobre as atribuições da comissão etíope, suas principais responsabilidades e programas nacionais.

Ao fim da reunião, Al Neyadi afirmou que o fortalecimento da cooperação internacional na gestão de emergências, crises e desastres é um dos pilares para o aprimoramento dos sistemas nacionais de preparação. Segundo ele, o intercâmbio de experiências com países amigos contribui para o desenvolvimento de capacidades mais resilientes e eficientes.

Al Neyadi também elogiou os esforços da Etiópia na gestão de riscos de desastres e destacou a importância de continuar ampliando os canais de cooperação entre os dois países.