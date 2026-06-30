Parlamento Árabe defende inclusão da segurança do Golfo em futuras negociações entre EUA e Irã

CAIRO, 30 de junho de 2026 (WAM) – O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, afirmou que qualquer entendimento ou acordo entre os Estados Unidos e o Irã deve levar em consideração as preocupações de segurança dos países árabes, especialmente dos integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), e garantir sua inclusão em qualquer arranjo relacionado à segurança e à estabilidade da região.

Ao discursar na sessão de encerramento da segunda sessão ordinária da quarta legislatura do Parlamento Árabe, Al Yamahi afirmou que a ação conjunta dos países árabes continua sendo o melhor caminho para enfrentar desafios e construir um futuro mais seguro, estável e próspero para os povos da região.

Segundo ele, a sessão representou um marco importante para fortalecer a coordenação parlamentar árabe e consolidar a diplomacia parlamentar como um dos pilares de apoio à ação conjunta entre os países árabes.

Al Yamahi reiterou que a causa palestina continuará sendo a principal questão da nação árabe e rejeitou qualquer tentativa de comprometer os direitos legítimos do povo palestino, em especial o estabelecimento de um Estado independente com Jerusalém como capital.

O presidente do Parlamento Árabe também reafirmou o apoio da instituição aos esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade no Iêmen, na Líbia, no Sudão, na Somália, na Síria e no Líbano, condenou os ataques de Israel a territórios sírio e libanês. Pediu também o respeito à soberania e à integridade territorial dos Estados árabes.