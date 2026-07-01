Conselho Ministerial para Inteligência Artificial analisa adoção de IA agêntica no governo federal

ABU DHABI, 1º de julho de 2026 (WAM) – O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, presidiu, no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi, uma reunião do Conselho Ministerial para Inteligência Artificial e Desenvolvimento.

Durante a reunião, o conselho analisou o andamento do projeto de adoção da IA agêntica (Agentic AI) no governo federal e discutiu seu cronograma de implementação, objetivos, etapas e frentes de execução.

O conselho também discutiu projetos propostos para impulsionar o programa de transformação do governo por meio da adoção de soluções avançadas de inteligência artificial em diversas operações e setores, incluindo negócios, governança corporativa, cibersegurança e outros segmentos da administração pública dos Emirados Árabes Unidos.

Os participantes ainda analisaram os resultados de estudos destinados a avaliar os avanços registrados em diversos setores nacionais, incluindo os desdobramentos mais recentes do mercado de trabalho, as reservas estratégicas do país de produtos essenciais e outros temas estratégicos.

Na área legislativa, o conselho discutiu propostas de atualização e alteração de normas em diversos setores, incluindo os sistemas de residência e vistos, os serviços públicos e a gestão de recursos humanos do governo.

A reunião também abordou solicitações apresentadas pelo Conselho Nacional Federal relacionadas às políticas de emiratização no setor privado e ao seguro-saúde. Além disso, o conselho analisou recomendações do órgão sobre o ingresso de estudantes no ensino superior em programas, bolsas de estudo e auxílios financeiros, bem como sobre segurança e fluidez do trânsito, regulamentação do setor de estatísticas e de dados abertos, fortalecimento da competitividade do país e proteção da família e de sua estrutura.