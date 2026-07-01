Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe governante de Ras Al Khaimah

ABU DHABI, 1º de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo.

Durante o encontro, os dois líderes trocaram cumprimentos e discutiram uma série de temas relacionados ao país e ao bem-estar da população.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do ministro da Tolerância e da Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de outros xeiques, ministros e autoridades.