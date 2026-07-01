Presidente dos Emirados Árabes Unidos presta condolências pela morte de Ahmed Mohammed Ibrahim Al Hammadi e Fátima Ali Ahmed

ABU DHABI, 1º de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou nesta quarta-feira (1º) suas condolências pela morte de Ahmed Mohammed Ibrahim Al Hammadi e Fatima Ali Ahmed durante visita ao majlis de condolências, em Abu Dhabi.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan expressou suas mais sinceras condolências aos familiares dos falecidos e pediu a Deus que conceda misericórdia aos falecidos.

O presidente foi acompanhado pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; pelo vice-presidente da Corte Presidencial para o Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; pelo assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de outras autoridades.