Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos visita Barbados para fortalecer cooperação bilateral

BARBADOS, 1º de julho de 2026 (WAM) – A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura bint Mohamed Al Kaabi, concluiu uma visita oficial a Barbados como parte de uma ampla viagem pelo Caribe destinada a fortalecer a cooperação bilateral em setores prioritários.

Durante a visita, Al Kaabi reuniu-se com a primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, e transmitiu as saudações do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, juntamente com votos de mais progresso e prosperidade para o governo e o povo de Barbados.

Por sua vez, a primeira-ministra Mottley pediu que Al Kaabi transmitisse suas saudações ao xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum e ao xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além de votos de mais progresso e prosperidade para a liderança, o governo e o povo dos Emirados Árabes Unidos.

As conversas concentraram-se em formas de fortalecer as relações entre os Emirados Árabes Unidos e Barbados nas áreas de comércio, transformação digital, desenvolvimento sustentável e investimentos, além de explorar novas oportunidades para ampliar a parceria bilateral. Os dois lados também trocaram opiniões sobre uma série de temas regionais e internacionais de interesse comum.

Al Kaabi também se reuniu com o ministro sênior das Relações Exteriores e Comércio Exterior de Barbados, Christopher Peter Sinckler, e com o ministro da Inovação, Indústria, Ciência e Tecnologia, Jonathan Reid.

As reuniões concentraram-se no fortalecimento da coordenação em fóruns multilaterais e no avanço das relações bilaterais. Os dois lados reafirmaram o compromisso de ampliar o diálogo e fortalecer a cooperação econômica em apoio ao aumento do comércio e ao crescimento de longo prazo.

"A relação bilateral entre os Emirados Árabes Unidos e Barbados é construída sobre uma base de respeito mútuo e ambições compartilhadas. Esta visita reflete nosso compromisso de transformar o diálogo em ações concretas e construir uma parceria que promova os interesses comuns dos dois países e de seus povos", afirmou Al Kaabi.

A visita faz parte da agenda de Al Kaabi nos países do Caribe e reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar sua presença diplomática e econômica no cenário internacional. Al Kaabi foi acompanhada por Omar Shehadeh, enviado do Ministério das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico.