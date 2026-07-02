Etihad Airways completa 20 anos de operações na França

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – A Etihad Airways celebra 20 anos de operações na França, duas décadas após inaugurar sua primeira rota para o país, entre Abu Dhabi e Paris, em junho de 2006.

O que começou com seis voos semanais acompanhou a expansão da companhia aérea, que hoje opera uma frota de 124 aeronaves e atende 118 destinos em todo o mundo. Duas décadas depois, a empresa vive uma nova fase de crescimento, impulsionada pelo fortalecimento da demanda em seus mercados europeus.

Quando iniciou as operações para Paris, em junho de 2006, a Etihad tinha menos de três anos de existência, uma malha de cerca de 34 destinos e uma frota de 17 aeronaves. Vinte anos depois, a companhia liga Abu Dhabi a Paris com até três voos diários. Sua rede na França passou a incluir duas cidades, com voos sazonais de verão para Nice, na Riviera Francesa. Globalmente, a Etihad atende 118 destinos no Oriente Médio, Europa, África, Ásia, Américas e Austrália com uma frota de 124 aeronaves.

O aniversário ocorre em um momento de renovado crescimento para a companhia. A Etihad opera atualmente com capacidade superior à de um ano atrás e continua expandindo sua presença na Europa por meio de novas rotas, aumento de frequências e acordos de compartilhamento de voos (codeshare), ampliando sua oferta a partir da região.

A empresa também investe em sua expansão para os próximos anos, com a meta de ampliar sua frota para cerca de 250 aeronaves e dobrar seu tamanho, oferecendo mais opções de viagem aos passageiros na França e em outros mercados.

O CEO da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmou que os 20 anos de operações na França representam um marco do qual a empresa se orgulha, e, acima de tudo, refletem a confiança dos passageiros que escolheram voar com a Etihad ao longo dessas duas décadas. "Cada vez mais viajantes estão descobrindo Abu Dhabi, assim como a ampla rede de destinos que oferecemos, e é um privilégio continuar a recebê-los a bordo", disse.