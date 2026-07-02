Cúpula nos Emirados Árabes Unidos destaca resiliência como prioridade estratégica para empresas e governos

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – A resiliência vem sendo cada vez mais reconhecida como um fator determinante para a competitividade econômica, a continuidade das operações e a confiança pública. Por isso, organizações têm reforçado sua integração às estratégias de liderança, governança e planejamento de longo prazo, afirmaram nesta quinta-feira (2) autoridades dos setores público e de tecnologia.

Durante a Innovate through Resilience Summit 2026, organizada pelo Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos em parceria com a Dell Technologies, os participantes discutiram como os recentes acontecimentos regionais e globais estão ampliando o conceito de resiliência, que deixa de estar restrito à tecnologia para abranger também continuidade dos negócios, infraestrutura crítica e tomada de decisões estratégicas.

Os participantes observaram que a crescente convergência entre riscos cibernéticos, operacionais e geopolíticos tem influenciado a forma como organizações estruturam suas estratégias de resiliência. Em vez de tratar separadamente segurança cibernética, continuidade dos negócios e riscos operacionais, as discussões destacaram a importância de abordagens integradas apoiadas pela alta liderança.

Os palestrantes também defenderam uma abordagem abrangente que reúna segurança cibernética, inteligência artificial, resiliência operacional e continuidade dos negócios em estruturas integradas capazes de antecipar, enfrentar e superar situações de interrupção.

A cúpula também abordou o conceito de "resiliência cinética", que integra segurança cibernética, resiliência operacional e infraestrutura crítica para fortalecer a preparação das organizações e garantir a continuidade das operações em um ambiente de riscos cada vez mais complexo.

O chefe de Segurança Cibernética do governo dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Al Kuwaiti, afirmou: "O Fórum Econômico Mundial destacou que a segurança cibernética vem assumindo um papel cada vez mais central nas políticas de comércio e economia. Essa é a realidade enfrentada atualmente pelas organizações, nas quais a segurança cibernética desempenha papel fundamental para apoiar a estabilidade econômica, a continuidade das operações e a competitividade", disse.

Al Kuwaiti acrescentou que o sucesso na economia digital atual depende não apenas da capacidade de evitar interrupções, mas também de antecipar mudanças, responder de forma eficaz, recuperar-se com agilidade e preservar a confiança durante períodos de adversidade.

O vice-presidente sênior da Dell Technologies para a região CEEMETA, Mohammed Amin, destacou que a resiliência é construída por meio da combinação de infraestrutura digital segura, inteligência artificial, segurança cibernética e preparação operacional. "Organizações nos Emirados Árabes Unidos vêm adotando cada vez mais abordagens integradas que unem esses elementos. A colaboração entre governo e indústria continua desempenhando papel importante na construção de ecossistemas digitais confiáveis, capazes de impulsionar a inovação, o crescimento econômico e a resiliência de longo prazo", disse.

A cúpula reuniu autoridades governamentais, executivos do setor de tecnologia, líderes empresariais e especialistas em segurança cibernética para discutir formas de construir ecossistemas preparados para enfrentar um cenário de riscos em constante evolução, ao mesmo tempo em que apoiam as ambições dos Emirados Árabes Unidos de avançar em sua transformação digital.

O evento dá continuidade à colaboração estratégica entre o Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos e a Dell Technologies, incluindo a iniciativa conjunta de criar um Centro de Excelência em Segurança Cibernética em Abu Dhabi para fortalecer as capacidades do país na área e apoiar a inovação contínua.