Abdullah bin Zayed e ministro das Relações Exteriores de Portugal discutem relações bilaterais e situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, sobre as relações de amizade e cooperação entre os dois países e as oportunidades para ampliá-las em diversas áreas, em linha com as aspirações de desenvolvimento sustentável e prosperidade de ambos os povos.

Durante a conversa, os dois também analisaram temas de interesse comum relacionados ao fortalecimento da cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal em diversos setores que apoiam as prioridades de desenvolvimento dos países.

Abdullah bin Zayed e Paulo Rangel discutiram ainda os desdobramentos mais recentes na região, a situação no Oriente Médio e formas de apoiar os esforços destinados a preservar a paz e a segurança regional e internacional.