Embaixador dos Emirados Árabes Unidos apresenta credenciais ao emir do Qatar

DOHA, 2 de julho de 2026 (WAM) – O embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Qatar, Saeed Abdullah Al Qamzi, apresentou suas credenciais ao emir do país, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, durante cerimônia oficial realizada no Diwan Amiri, em Doha.

Al Qamzi transmitiu ao emir as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além dos votos de contínuo progresso e prosperidade para o Qatar.

O emir do Qatar retribuiu os desejos à liderança dos Emirados. E desejou êxito ao embaixador no desempenho de suas funções para fortalecer as relações bilaterais em diversos setores entre os dois países, além de reafirmar a disposição do Qatar de oferecer todo o apoio necessário para facilitar sua missão.

Al Qamzi manifestou orgulho por representar os Emirados Árabes Unidos e destacou seu compromisso de fortalecer os históricos laços fraternos entre os dois países e ampliar a cooperação bilateral em diferentes áreas.

Durante o encontro, os dois também discutiram áreas de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e o Qatar e formas de aprofundá-las.