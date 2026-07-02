Ministério das Relações Exteriores recebe credenciais do embaixador do Haiti

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – O subsecretário do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Omar Obaid Alhesan Alshamsi, recebeu uma cópia das credenciais do embaixador do Haiti no país, François Guillaume II, durante cerimônia realizada na sede do ministério, em Abu Dhabi.

Alshamsi desejou sucesso ao diplomata no desempenho de suas funções e reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar a cooperação com o Haiti de forma a atender aos interesses mútuos dos dois países e de seus povos.

O embaixador destacou a posição regional e internacional dos Emirados Árabes Unidos sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e manifestou o desejo de trabalhar pelo fortalecimento e pela ampliação das relações bilaterais em diversas áreas.

Os Emirados Árabes Unidos e o Haiti mantêm relações bilaterais de amizade baseadas no respeito mútuo. A cooperação entre os dois países abrange áreas como energia, turismo, comércio, investimentos, infraestrutura, sustentabilidade ambiental e coordenação em fóruns multilaterais internacionais.