Primeiro-ministro do Senegal recebe mensagem escrita do presidente dos Emirados

DACAR, 7 de julho de 2026 (WAM) — O primeiro-ministro do Senegal, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, recebeu uma mensagem escrita do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sobre as relações bilaterais entre os países. A mensagem foi entregue durante o encontro entre Mohamed Lo e o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, em visita oficial a Dacar.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu ao premiê as saudações da liderança emiradense, além dos votos de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo do Senegal. Mohamed Lo retribuiu os desejos.

Durante a reunião, as duas partes discutiram as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e o Senegal, bem como formas de fortalecê-las em diferentes áreas. Também abordaram temas de interesse comum e oportunidades de cooperação e atuação conjunta em apoio aos interesses mútuos dos dois países e de seus povos.

Na ocasião, Shakhboot bin Nahyan elogiou o fortalecimento das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Senegal e reafirmou o compromisso dos Emirados de ampliar essa parceria e aprofundar a cooperação em setores estratégicos, em apoio às prioridades de desenvolvimento dos dois países.