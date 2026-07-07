Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe delegação da Emirates Foundation

ABU DHABI, 7 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma delegação da Emirates Foundation.

Durante o encontro, Mohamed bin Zayed elogiou os esforços que fortaleceram o papel da fundação ao longo das últimas duas décadas. Destacou a importância das instituições nacionais e de suas iniciativas comunitárias para reforçar a coesão social, consolidar os valores da sociedade e fortalecer as comunidades, em apoio à visão dos Emirados de construir uma sociedade próspera, estável e coesa.

Mohamed bin Zayed afirmou ainda que a coesão social é a base de um país forte, capaz de alcançar suas ambições, superar desafios e avançar com confiança rumo ao futuro. Também analisou as iniciativas da fundação voltadas ao fortalecimento dos valores familiares e comunitários, à promoção do engajamento da sociedade e ao apoio a soluções inovadoras capazes de gerar impacto nacional de longo prazo.

O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires e presidente do conselho de administração da Emirates Foundation, afirmou que, com o apoio e a orientação da liderança do país, a fundação continuará ampliando seu impacto por meio de iniciativas e parcerias estratégicas voltadas ao fortalecimento das pessoas, ao incentivo à participação comunitária e ao investimento no potencial dos jovens.

Segundo Theyab bin Mohamed, esses esforços contribuem para as prioridades nacionais de desenvolvimento, promovem a visão do país de construir uma sociedade mais coesa, próspera e sustentável e reforçam sua posição como referência global em desenvolvimento comunitário.

Os integrantes da delegação agradeceram ao presidente pelo apoio contínuo e reafirmaram o compromisso de promover a missão da instituição de servir à sociedade e ao país.

O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; o xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; o xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; o xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente da Fundação Zayed para o Bem; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência; o xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de outros xeiques, autoridades, convidados e cidadãos, participaram do encontro.