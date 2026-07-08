Emirados Árabes Unidos atraem US$ 48,3 bilhões em investimento estrangeiro direto em 2025 e sobem para a 9ª posição no ranking global

DUBAI, 8 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos atraíram 177,3 bilhões de dirhams (US$ 48,3 bilhões) em investimento estrangeiro direto (IED) em 2025, registrando o quarto ano consecutivo de fluxo recorde e crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Com isso, o país passou a ocupar a 9ª posição entre os principais destinos globais de investimento estrangeiro direto, segundo o Relatório Mundial de Investimentos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que, de acordo com a edição mais recente do relatório da UNCTAD, os Emirados continuam a consolidar sua posição como destino global para investimentos e oportunidades.

"Em 2025, atraímos um recorde de 177,3 bilhões de dirhams (US$ 48,3 bilhões) em investimento estrangeiro direto, um crescimento de 6%, enquanto o estoque desses investimentos alcançou 1,17 trilhão de dirhams (US$ 318,6 bilhões)", disse.

Mohammed bin Rashid acrescentou que os Emirados ocuparam a nona posição mundial entre os destinos de investimento estrangeiro direto e mantiveram, pelo terceiro ano consecutivo, o segundo lugar global em número de projetos greenfield, com 1.562 projetos. "Nossa meta é elevar o estoque de investimento estrangeiro direto para 2,2 trilhões de dirhams (US$ 599 milhões) até 2031 e atrair 240 bilhões de dirhams (US$ 65,4 bilhões) por ano em novos investimentos. Esses números não são apenas indicadores econômicos, mas o resultado de uma visão nacional, do trabalho de uma equipe unificada e da confiança global em um país que transforma ambição em realidade e oportunidades em conquistas. Esperamos que o futuro reserve realizações ainda maiores para os Emirados Árabes Unidos", afirmou.

Divulgado pelo Ministério do Investimento, o Relatório sobre Investimento Estrangeiro Direto dos Emirados Árabes Unidos 2026 destaca que esse desempenho foi alcançado em um ambiente internacional mais seletivo, no qual o capital global tem se tornado cada vez mais criterioso. De acordo com o documento, a consistência dos resultados reflete a confiança dos investidores na visão de longo prazo do país, em suas políticas públicas e no ambiente institucional de investimentos, em linha com os objetivos da Estratégia Nacional de Investimentos 2031.

O ministro do Investimento, Mohamed Hassan Alsuwaidi, afirmou que a trajetória de atração de investimentos dos Emirados continuou ganhando força em 2025. "Nos últimos anos, a capacidade dos Emirados de atrair níveis recordes de investimento estrangeiro direto, com crescimento anual composto de 24% entre 2021 e 2025, demonstra a solidez das escolhas que fizemos como país. O que torna 2025 um ano particularmente relevante não é apenas o volume dos investimentos recebidos, mas sua composição. Os investimentos continuaram a se diversificar entre diferentes setores, com maior qualidade e origem geográfica mais ampla", afirmou.

O ministro declarou que o país está comprometido em fortalecer a confiança nessa trajetória por meio do aperfeiçoamento contínuo de políticas e regulamentações, da redução de barreiras à entrada de investimentos, da melhoria do ambiente de negócios e da ampliação de nossas parcerias internacionais. "A Estratégia Nacional de Investimentos 2031 estabelece uma direção clara: consolidar a posição dos Emirados Árabes Unidos entre os principais destinos globais para investimentos e elevar o fluxo anual de investimento estrangeiro direto para 240 bilhões de dirhams (US$ 65,4 bilhões) até 2031", acrescentou.

O relatório aponta que o ecossistema de investimentos dos Emirados atingiu um novo grau de maturidade. Economias avançadas figuram entre as principais origens do investimento estrangeiro direto recebido pelo país, sinalizando a solidez de seu arcabouço regulatório e de suas instituições. Segundo o documento, os Emirados ampliaram sua base geográfica de investidores e suas relações bilaterais, reforçando a resiliência e a sustentabilidade de sua posição como destino de investimentos.

O documento destaca ainda que essa maturidade também se reflete no perfil dos investimentos. Os projetos greenfield continuaram predominando, respondendo por cerca de 45% do investimento estrangeiro direto recebido. As fusões e aquisições passaram a representar 8%, enquanto o reinvestimento respondeu por 11,2%.

O ecossistema de startups também avançou: o valor médio das rodadas de investimento alcançou US$ 9,2 milhões (33,8 milhões de dirhams), quase o dobro do registrado anteriormente, à medida que as empresas passaram da fase inicial para a de expansão.

Os investimentos em projetos greenfield totalizaram 1.562 projetos, com investimentos de capital de 125,2 bilhões de dirhams (US$ 34,1 bilhões), o equivalente a 1,8% do total mundial.

Três setores concentraram a maior parte desses investimentos: a indústria de transformação, com 30%, impulsionada por grandes projetos voltados ao fortalecimento da base industrial e à atração de novos investimentos; o setor de comunicações, com 29%, liderado pelo projeto Stargate UAE — primeira implantação internacional da OpenAI, que prevê um cluster de computação para inteligência artificial de 1 gigawatt em Abu Dhabi desenvolvido em parceria com a G42 e sustentado pela crescente demanda por infraestrutura digital; e o setor imobiliário, com 7%, impulsionado pela migração de patrimônio e pela consolidação dos Emirados como destino preferencial para talentos internacionais.

Essa dinâmica teve impacto direto sobre a economia. Em 2025, os projetos greenfield geraram mais de 65 mil empregos em áreas como transporte e armazenagem, serviços empresariais, software e tecnologia da informação, fabricação de veículos, serviços financeiros e comunicações, contribuindo para a diversificação da economia dos Emirados.

O desempenho foi alcançado em um cenário internacional mais seletivo. Embora o investimento estrangeiro direto global tenha voltado a crescer em 2025, após três anos de retração, alcançando cerca de US$ 1,6 trilhão (5,9 trilhões de dirhams), os recursos passaram a se concentrar em um número menor de países, setores e projetos de maior porte. No plano regional, Oriente Médio, América do Norte e Europa Ocidental lideraram o crescimento, enquanto outras regiões registraram retração. O Oriente Médio apresentou a maior expansão mundial dos investimentos de capital em projetos greenfield, com alta de 72,4%, impulsionada principalmente pelos Emirados, responsáveis por 38% desse total regional.

De acordo com o relatório, essa resiliência resulta de fundamentos construídos ao longo de décadas por meio de políticas públicas consistentes, visão de longo prazo, regulamentação voltada para o futuro, infraestrutura de padrão internacional, elevada conectividade e ampla disponibilidade de talentos. O documento estima ainda que o investimento direto doméstico tenha variado entre 367 bilhões de dirhams (US$ 100 bilhões) e 437 bilhões de dirhams (US$ 119 bilhões), o equivalente a aproximadamente duas a duas vezes e meia o fluxo anual de investimento estrangeiro direto.

A Estratégia Nacional de Investimentos 2031 estabelece o roteiro para ampliar a atração de investimentos nos próximos anos, com metas anuais até 2031. Entre os objetivos estão elevar o fluxo anual de investimento estrangeiro direto para 240 bilhões de dirhams (US$ 65,4 bilhões) e aumentar o estoque total de IED para 2,2 trilhões de dirhams (US$ 599 bilhões).

Como parte desse compromisso, o Conselho de Ministros dos Emirados aprovou, em novembro de 2025, a criação do Fundo Nacional de Investimentos, com capital inicial de 36,7 bilhões de dirhams (US$ 10 bilhões) para apoiar a atração de investimentos.

O Ministério do Investimento continua à frente dessa agenda, apoiando investimentos em setores prioritários, promovendo um ambiente ágil e competitivo para o capital internacional, aprofundando as relações bilaterais de investimento e atuando como parceiro de investidores nacionais e estrangeiros. O ministério trabalha em estreita cooperação com órgãos federais e locais, agências de promoção de investimentos, setor privado e parceiros internacionais para desenvolver políticas voltadas para o futuro, fortalecer a proposta de valor dos Emirados como destino de investimentos e criar novas oportunidades de crescimento econômico de longo prazo.