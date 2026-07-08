Emirados Árabes Unidos avançam rumo às metas da Estratégia Nacional de Investimentos 2031, diz ministro

ABU DHABI, 8 de julho de 2026 (WAM) — O ministro do Investimento dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Hassan Alsuwaidi, afirmou que o país continua a consolidar sua posição como um dos principais destinos globais para investimentos, apoiado por um ambiente econômico e regulatório avançado e por uma estratégia voltada ao fortalecimento da competitividade e à atração de investimentos de alta qualidade.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), por ocasião do lançamento do Relatório sobre Investimento Estrangeiro Direto dos Emirados Árabes Unidos 2026, Alsuwaidi afirmou que o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) para o país alcançou o recorde de US$ 48,3 bilhões em 2025, pelo quarto ano consecutivo. Segundo ele, os Emirados passaram a ocupar a nona posição entre os principais destinos mundiais de IED.

Durante a entrevista, o ministro apresentou as principais características do ambiente de investimentos do país e as prioridades estratégicas para os próximos anos. Ao comentar as metas para a atração de investimento estrangeiro direto e os setores que mais despertam o interesse de investidores internacionais, Alsuwaidi afirmou que a Estratégia Nacional de Investimentos 2031 prevê elevar o fluxo anual de IED para 240 bilhões de dirhams (US$ 65,4 bilhões) e o estoque de investimento estrangeiro direto para 2,2 trilhões de dirhams (US$ 599 milhões) até 2031.

Segundo o ministro, os Emirados avançam de forma consistente para atingir esses objetivos. Em 2025, o país registrou um fluxo recorde de IED de US$ 48,3 bilhões, superando a meta intermediária de US$ 37 bilhões prevista para o ano. O resultado corresponde a cerca de 74% da meta de fluxo anual estabelecida para 2031 e a 53% da meta de estoque acumulado de investimento estrangeiro direto.

Alsuwaidi afirmou que o setor de fabricação de veículos liderou os investimentos estrangeiros em novos projetos (greenfield) em termos de investimentos de capital, respondendo por mais de 30% do total. Em seguida aparece o setor de comunicações, impulsionado pelos investimentos em centros de dados e infraestrutura de inteligência artificial, com participação de 29%.

O setor imobiliário registrou investimentos de capital de US$ 1,9 bilhão, alta de 71% em relação ao ano anterior. Já o setor de transporte e armazenagem ocupou a quarta posição entre os investimentos em projetos greenfield, refletindo o papel dos Emirados como centro global de logística e comércio.

O ministro acrescentou que as estimativas para os investimentos diretos domésticos variam entre US$ 100 bilhões e US$ 119 bilhões, o equivalente a cerca de 2,5 vezes o fluxo anual de investimento estrangeiro direto recebido pelo país. Segundo ele, isso demonstra a confiança dos investidores mais familiarizados com o ambiente regulatório e as perspectivas de crescimento dos Emirados, além de contribuir para o desenvolvimento de setores, infraestrutura e da base de conhecimento que favorecem a atração de capital estrangeiro.

Alsuwaidi afirmou que os Emirados Árabes Unidos manterão essa estratégia nos próximos anos por meio do aperfeiçoamento de políticas e regulamentações, da redução de barreiras à entrada de empresas, da melhoria do ambiente de negócios, da ampliação de parcerias internacionais e do reforço ao apoio institucional para acelerar a implantação e a expansão de investimentos por meio do Fundo Nacional de Investimentos, criado com capital inicial de 36,7 bilhões de dirhams (US$ 10 bilhões). Segundo ele, essas medidas reforçarão a posição do país entre os principais destinos globais para investimentos e negócios.

Sobre a atração de investimentos em inteligência artificial e tecnologias avançadas, o ministro afirmou que os Emirados foram pioneiros na adoção de soluções de inteligência artificial na administração pública, por reconhecerem seu papel estratégico na economia do futuro. Segundo Alsuwaidi, inteligência artificial e tecnologias avançadas figuram hoje entre as principais prioridades dos investidores em todo o mundo.

A autoridade acrescentou que estimativas indicam que a inteligência artificial deverá responder por cerca de 14% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Emirados até 2030, o maior peso proporcional e a taxa de crescimento mais elevada do Oriente Médio.

O ministro explicou que inteligência artificial e tecnologias avançadas estão entre os setores prioritários da Estratégia Nacional de Investimentos 2031. Segundo ele, o Ministério trabalha para desenvolver um ecossistema integrado que reúne infraestrutura computacional, pesquisa científica e formação de talentos, inclusive por meio da Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial, além de direcionar incentivos a empresas e setores que lideram a adoção de automação e inteligência artificial.

Alsuwaidi destacou que o setor de comunicações, que engloba centros de dados e infraestrutura de inteligência artificial, respondeu por cerca de 29% dos investimentos de capital em projetos greenfield em 2025, tornando-se o segundo maior destino desse tipo de investimento. Segundo ele, esse avanço foi impulsionado pela instalação, nos Emirados, de regiões de nuvem (cloud regions) das três maiores empresas globais de computação em nuvem, além de uma base de centros de dados com capacidade superior a 250 megawatts, à qual deverão ser acrescentados outros 500 megawatts atualmente em desenvolvimento.

O ministro acrescentou que os Emirados consolidaram sua posição como um dos principais investidores globais graças à atuação de seus fundos soberanos e à crescente participação de grandes empresas nacionais e de pequenas e médias empresas. O investimento estrangeiro direto realizado pelos Emirados no exterior alcançou US$ 63,4 bilhões em 2025, enquanto o estoque desses investimentos somava US$ 402,7 bilhões no fim do ano, superando o estoque de investimento estrangeiro direto recebido pelo país e colocando os Emirados entre o grupo restrito de economias exportadoras líquidas de capital.

De acordo com Alsuwaidi, empresas dos Emirados continuam ampliando sua presença internacional. As fusões e aquisições realizadas no exterior atingiram o recorde de US$ 18,2 bilhões em 117 operações em 2025, lideradas por grandes instituições nacionais e apoiadas pela crescente participação de empresas do setor privado, refletindo a abrangência e o alcance global do ecossistema de investimentos do país.

Alsuwaidi concluiu afirmando que a estrutura do investimento estrangeiro direto está cada vez mais alinhada à estrutura da economia dos Emirados e aos seus principais setores de crescimento. Segundo ele, o fluxo recorde de US$ 48,3 bilhões em investimento estrangeiro direto recebido em 2025, aliado ao aumento do estoque desses investimentos para US$ 318,9 bilhões até o fim do ano, demonstra a atratividade do ambiente de negócios do país e a elevada confiança dos investidores internacionais nos Emirados Árabes Unidos.