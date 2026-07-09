Presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir do Kuwait discutem fortalecimento da cooperação bilateral

CIDADE DO KUWAIT, 9 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o emir do Kuwait, xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, para discutir o fortalecimento das relações entre os dois países, com ênfase na ampliação da cooperação nas áreas de desenvolvimento e economia, em apoio aos interesses mútuos e à prosperidade de seus povos.

O encontro foi no Palácio Bayan, durante a visita fraterna de Mohamed bin Zayed ao Kuwait.

No início da reunião, o emir deu as boas-vindas ao presidente emiradense, em um encontro que refletiu os estreitos laços entre os países.

Os líderes também discutiram temas regionais e internacionais de interesse comum, incluindo a situação no Oriente Médio. Nesse contexto, destacaram a importância de fortalecer as bases da estabilidade e de uma paz duradoura na região, em apoio ao desenvolvimento e à prosperidade de seus países.

Após a reunião, o emir ofereceu um almoço em homenagem ao presidente dos Emirados Árabes Unidos e à delegação que o acompanhava.

A reunião e o almoço contaram com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; do tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de outras autoridades.

Também estiveram presentes o príncipe herdeiro do Kuwait, xeique Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah; o primeiro-ministro, xeique Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah; o primeiro vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Fahad Yousef Saud Al-Sabah; além de outros xeiques, ministros e altas autoridades do país.

A visita foi encerrada com a despedida oficial no Aeroporto Amiri, onde Mohamed bin Zayed foi saudado pelo príncipe herdeiro do Kuwait e por outras autoridades do país.