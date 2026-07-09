Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute situação regional com homólogo do Qatar

ABU DHABI, 9 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Estado do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

Durante a ligação, os dois discutiram a situação regional e condenaram o ataque ao navio-tanque Al Rekayyat, do Qatar, quando a embarcação transitava nas proximidades do estreito de Ormuz, bem como a continuidade dos ataques iranianos contra embarcações comerciais na região.

Segundo as autoridades, os ataques representam uma grave ameaça à segurança da navegação internacional e colocam em risco a segurança e a estabilidade de uma das mais importantes rotas marítimas do mundo.

Abdullah bin Zayed reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Qatar e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança e estabilidade e proteger seus cidadãos e residentes. Afirmou ainda que a segurança do Qatar é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos demais países árabes do Golfo.

Os dois também analisaram os esforços voltados ao fortalecimento da segurança e da estabilidade na região.