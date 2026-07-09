Emirates passa a operar o Airbus A380 na rota entre Dubai e Nova Déli a partir de outubro

DUBAI, 9 de julho de 2026 (WAM) — A Emirates anunciou que passará a operar o Airbus A380 na rota entre Dubai e Nova Déli a partir de 25 de outubro. A capital indiana será o terceiro destino no país atendido pela aeronave de dois andares da companhia.

A companhia aérea operará o A380 de quatro classes, incluindo a Premium Economy, juntamente com suas aeronaves Boeing 777 modernizadas em seus outros três voos diários para a cidade.

O vice-presidente e diretor comercial da Emirates, Adnan Kazim, lembrou que Nova Déli se tornará a terceira cidade da Índia, depois de Mumbai e Bengaluru, a receber voos operados pelo A380, refletindo o compromisso da companhia em atender à crescente demanda por viagens de e para o país.

Segundo Kazim, a Emirates também ampliará a oferta da classe Premium Economy para seis destinos na Índia como parte da estratégia de expansão de seus produtos e de aprimoramento da experiência dos passageiros. Até o fim de outubro, a classe estará disponível em quase metade dos voos semanais programados da companhia para o mercado indiano.

O executivo acrescentou que novas melhorias nos serviços já estão previstas, reforçando a parceria de longo prazo da Emirates com a Índia e seu compromisso com os clientes.

A partir de outubro, a Premium Economy estará disponível em voos para seis cidades indianas: Nova Déli, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, Calcutá e Kochi, oferecendo mais opções aos passageiros que viajam de e para a Índia.