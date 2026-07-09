Chanceler dos Emirados discute situação regional com ministros de países árabes e do Reino Unido

ABU DHABI, 9 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os últimos desenvolvimentos regionais durante uma série de telefonemas com os ministros das Relações Exteriores de vários países.

Abdullah bin Zayed conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah; o ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi; o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; e a secretária de Estado para Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, Yvette Cooper.

As conversas abordaram a situação no Oriente Médio e os esforços para promover a estabilidade e uma paz duradoura na região, de modo que promova o bem-estar e a prosperidade de seus povos.

Nas conversas com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait e do Bahrein, Abdullah bin Zayed condenou com veemência os novos ataques iranianos com mísseis e drones contra os dois países.

O ministro reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos e reafirmou o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade de ambos.

Abdullah bin Zayed ressaltou que a segurança de Kuwait e Bahrein é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos demais países árabes do Golfo.