ABU DHABI, 12 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Expatriados Egípcios do Egito, Badr Abdelatty, sobre a situação regional e seus impactos para a segurança e a estabilidade da região.

Os dois também discutiram os esforços regionais e internacionais para fortalecer a segurança e a estabilidade no Oriente Médio e promover o desenvolvimento e a prosperidade de seus povos.

Durante a conversa, Abdullah bin Zayed e Badr Abdelatty trataram ainda das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito.

A autoridade emiradense elogiou ainda o desempenho da seleção egípcia na Copa do Mundo da Fifa de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.