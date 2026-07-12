Cinco comboios dos Emirados Árabes Unidos com 792 toneladas de ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza

GAZA, 12 de julho de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos, formados por 59 caminhões carregados com 792 toneladas de suprimentos, entraram na Faixa de Gaza nesta semana no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', como parte dos esforços humanitários do país para apoiar o povo palestino e atender às suas necessidades essenciais diante da situação humanitária no território.

A equipe humanitária dos Emirados Árabes Unidos na cidade egípcia de Al Arish continua preparando e carregando os comboios por meio do Centro Logístico de Ajuda Humanitária do país, que opera em um sistema integrado para garantir o recebimento, a preparação e o envio ágil dos suprimentos à Faixa de Gaza, contribuindo para atender ao aumento das necessidades humanitárias e assegurar a continuidade da entrega de ajuda aos beneficiários.

Os comboios fazem parte das ações contínuas dos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação, que prevê o envio permanente de ajuda humanitária para fornecer suprimentos essenciais à população palestina.

A Operação 'Chivalrous Knight 3' reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de manter o apoio ao povo palestino e reflete a tradição humanitária do país de prestar assistência às populações necessitadas por meio do fornecimento de diferentes formas de ajuda e de emergência, em consonância com seus princípios de solidariedade e responsabilidade.