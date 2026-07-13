ABU DHABI, 13 de julho de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, presidiu uma reunião do conselho de administração da Emirates Investment Authority (EIA, na sigla em inglês), com a participação dos conselheiros e da diretoria executiva da instituição.

O conselho analisou os itens da pauta e recebeu uma atualização sobre as atividades, o desempenho e os principais resultados alcançados pela Emirates Investment Authority nos últimos meses.

Os conselheiros também destacaram o desempenho positivo da instituição, em linha com sua estratégia de consolidar sua posição como uma das principais entidades de investimento do país e contribuir para o fortalecimento da economia nacional.

O ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Mohamed Hadi Al Hussaini; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan Ahmed Al Jaber; o ministro da Economia e Turismo, Abdullah bin Touq Al Marri; o presidente do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, Khaled Mohammed Balama; o assessor do escritório do diretor-geral da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA), Hareb Masood Al Darmaki; a gestora de fundos do Departamento de Ações da ADIA, Kaltham Hamad Al Ghfeli; o CEO da Emirates Investment Authority, Mohamed Hamad Al Mehairi; além de diretores- executivos da instituição.