Qatar condena ataque contra dois petroleiros dos Emirados Árabes Unidos no Estreito de Ormuz

DOHA, 14 de julho de 2026 (WAM) — O Qatar condenou com veemência o ataque contra dois petroleiros dos Emirados Árabes Unidos no Estreito de Ormuz, classificando a ação como uma grave violação da segurança da navegação internacional, uma ameaça direta ao abastecimento mundial de energia e uma clara violação do direito internacional.

Em nota divulgada nesta terça-feira (14) pela agência oficial Qatar News Agency (QNA), o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que a continuidade desses ataques inaceitáveis representa uma perigosa escalada, ameaça a segurança e a estabilidade da região e compromete os esforços para promover a paz e a estabilidade regionais.