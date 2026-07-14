Dubai Humanitarian envia quarta remessa de ajuda a Uganda para reforçar resposta ao surto de Ebola

DUBAI, 14 de julho de 2026 (WAM) — Seguindo diretrizes do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a Dubai Humanitarian (DXBH) enviou uma quarta remessa de ajuda humanitária a Uganda — a terceira transportada por uma aeronave da Dubai Royal Air Wing — como parte da resposta contínua ao surto de ebola na região.

A carga desembarcou em Entebbe com 72,5 toneladas de suprimentos humanitários destinados a comunidades do outro lado da fronteira. Os itens foram fornecidos pelo Depósito de Resposta Humanitária das Nações Unidas do Programa Mundial de Alimentos (WFP/UNHRD) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a partir dos estoques mantidos nos armazéns da Dubai Humanitarian.

A remessa inclui pastilhas para purificação de água, destinadas a reduzir o risco de doenças transmitidas pela água, unidades móveis de armazenamento, geradores para abastecer centros de tratamento em áreas sem fornecimento confiável de energia elétrica e lonas para abrigar pacientes e equipes médicas.

A remessa também inclui equipamentos para monitorar a temperatura de vacinas e medicamentos ao longo da cadeia de refrigeração, além de uma unidade para higienização, destinada a reforçar os padrões sanitários necessários ao controle do surto.

O diretor-presidente e membro do conselho da Dubai Humanitarian, Giuseppe Saba, afirmou: "Com quatro pontes aéreas concluídas, esta operação demonstra o que uma liderança consistente e uma visão clara podem alcançar. Os Emirados Árabes Unidos e o governo de Dubai garantiram que, sempre que nossos parceiros precisassem transportar ajuda humanitária, tivessem condições de fazê-lo. É exatamente isso que uma resposta a um surto como este exige."

Saba lembrou que a carga perde seu valor se permanecer em um armazém. "Ela só faz diferença quando chega às mãos de quem dela precisa: um enfermeiro montando uma unidade de tratamento ou uma família que finalmente pode consumir água com segurança. É disso que trata o voo de hoje e é por isso que a Dubai Humanitarian continua apoiando essa resposta, facilitando remessa após remessa."

Com esse envio, a Dubai Humanitarian chega a nove operações aéreas e terrestres realizadas desde o início de 2026, responsáveis pelo transporte de mais de 450 toneladas de ajuda humanitária. As remessas, coordenadas com parceiros internacionais, atenderam emergências em Gaza, Líbano, Moçambique e Afeganistão.

Como centro global de apoio às operações humanitárias, conectando organizações internacionais a serviços de logística, armazenagem e transporte, a Dubai Humanitarian reafirmou o compromisso de garantir que a assistência chegue às populações afetadas por crises onde e quando ela for mais necessária.