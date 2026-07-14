Mansour bin Zayed e Abdullah bin Zayed manifestam condolências ao emir do Qatar pela morte do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani

DOHA, 14 de julho de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, e o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, manifestaram condolências ao emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, pela morte do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani.

Durante a visita de condolências ao Palácio Lusail, em Doha, os dois expressaram pesar ao emir do Qatar, à família Al Thani e ao povo do Qatar, além de pedir a Deus que conceda misericórdia ao falecido.

A comitiva contou com a presença do presidente da Agência Nacional de Combate às Drogas, xeique Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan; do ministro da Saúde e Prevenção, Ahmed bin Ali Al Sayegh; e de outras autoridades.

Mais cedo, Mansour bin Zayed e a delegação chegaram a Doha, onde foram recebidos no aeroporto pelo vice-primeiro-ministro e ministro de Estado para Assuntos de Defesa do Qatar, xeique Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, e por outras autoridades.