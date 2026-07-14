Câmara de Comércio de Sharjah discute ampliação da cooperação econômica com Câmara de Comércio Árabe-Brasileira

SHARJAH, 14 de julho de 2026 (WAM) — A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) discutiu com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB) formas de ampliar a cooperação econômica e comercial, com foco no fortalecimento da colaboração entre o setor privado de Sharjah e do Brasil.

A iniciativa faz parte da estratégia da SCCI para ampliar parcerias internacionais, incentivar o comércio bilateral, estimular investimentos entre os dois mercados e facilitar o acesso de empresas sediadas em Sharjah a oportunidades na América Latina, em linha com os objetivos do emirado de diversificação econômica, inovação e crescimento sustentável.

O presidente da SCCI, Abdallah Sultan Al Owais, recebeu na sede da entidade uma delegação da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira liderada por Mohamad Orra Mourad, secretário-geral e presidente de Relações Internacionais da instituição.

Também participaram da reunião o diretor-geral adjunto de Comunicação e Setor Empresarial da SCCI, Abdul Aziz Al Shamsi; a diretora do Departamento de Relações Internacionais da SCCI, Fatima Khalifa Al Muqarrab; e representantes das duas entidades.

As conversas abordaram formas de estreitar a cooperação entre as comunidades empresariais de Sharjah e do Brasil, com destaque para o papel da SCCI e da CCAB na facilitação do comércio bilateral e na promoção de investimentos.

A SCCI também apresentou os serviços oferecidos pela entidade e por suas instituições especializadas para apoiar a comunidade empresarial e impulsionar o crescimento do setor privado. A apresentação destacou iniciativas e programas voltados à ampliação das parcerias comerciais internacionais e ao fortalecimento da integração das empresas de Sharjah aos mercados globais.

Durante o encontro, Abdallah Sultan Al Owais recebeu um convite oficial para participar da 5ª edição do Fórum Econômico Brasil-Países Árabes, que será realizada em 25 de agosto, em São Paulo.

Organizado pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira em cooperação com a União das Câmaras Árabes e sob o patrocínio da Liga dos Estados Árabes, o fórum terá como tema "A economia global em transformação: uma nova agenda entre o Brasil e os países árabes". O encontro pretende aprofundar a cooperação econômica, fortalecer as relações empresariais bilaterais e criar novas oportunidades de parceria para o setor privado do Brasil e dos países árabes.

Al Owais destacou a solidez das relações econômicas entre os Emirados Árabes Unidos — especialmente Sharjah — e o Brasil, além dos vínculos com a comunidade empresarial brasileira. Segundo ele, a cooperação entre as duas partes continua se fortalecendo, refletindo o compromisso comum de construir parcerias de investimento sustentáveis e de interesse mútuo.

O presidente da SCCI afirmou que a entidade segue empenhada em apoiar a expansão internacional do setor privado de Sharjah e em promover as vantagens competitivas do emirado como um dos principais destinos globais para investimentos nos setores industrial, de inovação e de logística.

"A Câmara de Comércio de Sharjah continua aproveitando sua participação em fóruns econômicos internacionais e em missões comerciais para reforçar a posição do emirado como uma das principais portas de entrada para o comércio e os investimentos na região. Esses esforços contribuem para o crescimento econômico sustentável, impulsionam a estratégia de desenvolvimento baseada em inovação e conhecimento e fortalecem o papel do setor privado na construção da economia do futuro de Sharjah", afirmou.

A delegação brasileira elogiou o papel desempenhado pela Câmara de Comércio de Sharjah no apoio à comunidade empresarial e na ampliação de parcerias internacionais.

Os representantes destacaram que a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira atua com uma estratégia voltada ao fortalecimento e à diversificação do comércio e dos investimentos bilaterais, com o objetivo de consolidar os países árabes entre os principais parceiros comerciais do Brasil.

A delegação também ressaltou que a rede de representantes e escritórios regionais da SCCI oferece uma base sólida para ampliar a parceria estratégica entre as duas entidades e facilitar relações comerciais diretas e duradouras entre empresas dos dois mercados.

A Câmara de Comércio de Sharjah continua implementando iniciativas voltadas ao fortalecimento da comunidade empresarial local e ao aumento de sua competitividade internacional. Por meio de serviços digitais integrados e plataformas interativas de negócios, a entidade busca facilitar o acesso de empresas do emirado a novos mercados, ampliar sua presença internacional e aproveitar oportunidades de comércio e investimento.

A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah e a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira mantêm uma relação de longa data, fortalecida por visitas recíprocas e iniciativas conjuntas que contribuíram para ampliar a cooperação econômica, divulgar oportunidades de investimento em setores estratégicos e intensificar os vínculos empresariais entre os dois mercados.