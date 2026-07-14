Emirados Árabes Unidos condenam ataques da milícia terrorista Houthi contra a Arábia Saudita

ABU DHABI, 14 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques lançados pela milícia terrorista houthi com mísseis balísticos contra a região sul da Arábia Saudita.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) classificou os ataques como uma violação flagrante da soberania saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Arábia Saudita e reafirmou o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do reino.