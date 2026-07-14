Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com secretário-geral da Liga Árabe

ABU DHABI, 14 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Nabil Fahmy.

Durante a ligação, Abdullah bin Zayed cumprimentou Fahmy pela posse no cargo de secretário-geral da Liga Árabe e desejou sucesso no desempenho de suas funções.

Os dois também analisaram a situação na região e os desdobramentos mais recentes, além de discutir formas de reforçar os esforços regionais e internacionais para promover uma paz duradoura e a estabilidade regional.