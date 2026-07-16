ABU DHABI, 16 de julho de 2026 (WAM) — A EDGE, empresa de tecnologia avançada e defesa dos Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta quinta-feira (16) um acordo para adquirir 100% da AKAER, companhia brasileira de engenharia aeroespacial com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e soluções para os setores aeroespacial e de defesa.

A operação ainda depende do cumprimento de condições previstas no acordo e da aprovação dos órgãos reguladores. A aquisição daria à EDGE uma base consolidada de engenharia no Brasil e uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, com atuação em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de produtos, da concepção à industrialização.

O negócio também ampliaria a capacidade da EDGE de cumprir cronogramas de industrialização em programas estratégicos de veículos aéreos não tripulados e estenderia a atuação do grupo às áreas de optrônica, sistemas eletro-ópticos e infravermelhos e tecnologias espaciais.

A AKAER já trabalha em estreita colaboração com a EDGE no desenvolvimento e na industrialização de sistemas não tripulados. Segundo o grupo, os resultados obtidos até agora criam uma base sólida para uma integração mais ampla entre as empresas.

“A AKAER acrescenta à EDGE uma sólida capacidade de engenharia. Trata-se de uma equipe altamente especializada, com três décadas de experiência na execução de programas aeroespaciais complexos, e esse conhecimento reforça o que podemos oferecer em todo o grupo. Nossa prioridade é garantir continuidade aos profissionais, aos programas e aos clientes da AKAER, ao mesmo tempo em que construímos as bases para o crescimento de longo prazo”, afirmou o diretor-executivo e CEO do Grupo EDGE, Hamad Al Marar.

Fundada em 1992 e sediada em São José dos Campos, a AKAER construiu uma sólida reputação na execução de projetos aeroespaciais complexos, em parceria com empresas de referência do setor e em iniciativas ligadas à indústria aeroespacial brasileira.

A companhia acumula mais de 10 milhões de horas de engenharia em projetos para fabricantes globais, envolvendo plataformas militares e comerciais. Entre eles estão o caça Gripen NG, da Saab; o avião de treinamento Hürjet, da Turkish Aerospace; programas de grandes modificações de aeronaves; e os projetos Super Tucano, ERJ-E1, ERJ-E2, Legacy 450/500 e KC-390, da Embraer.

A AKAER também prestou apoio de engenharia aos programas Boeing 747-8, B-250, da Calidus, e à frota de aeronaves P-3 Orion da Força Aérea Brasileira.

O acordo representa uma etapa importante da estratégia da EDGE de ampliar sua presença internacional e desenvolver capacidade de engenharia mais próxima de mercados e parceiros estratégicos. A operação também permitiria à AKAER expandir seus programas e sua base de clientes no Brasil. A empresa continuará operando no país e manterá uma estrutura local de governança.