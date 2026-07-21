DUBAI, 21 de julho de 2026 (WAM) — A Autoridade de Corridas dos Emirados registrou 1.099 cavalos na temporada 2025-2026, aumento de 31% em relação aos 836 da temporada anterior.

De acordo com a entidade, o crescimento reflete o sucesso das competições e a forte participação de competidores dos Emirados Árabes Unidos e do exterior.

O número de cavalos de dois anos participantes aumentou 68% em relação à temporada 2024-2025, enquanto o valor total dos prêmios subiu 2,69%.

A temporada também reuniu 167 treinadores e 117 jóqueis. O número de proprietários e coproprietários ativos cresceu 12,8%, para 967.

Rashid Al Baloushi, integrante do Comitê de Supervisão da Autoridade, afirmou que o crescimento foi impulsionado pelo trabalho conjunto das equipes do órgão, pela adoção de boas práticas e pela forte cooperação dos hipódromos dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo Al Blooshi, a autoridade pretende adotar novas medidas para ampliar a participação na próxima temporada, simplificar procedimentos e melhorar os serviços oferecidos a proprietários, jóqueis e treinadores, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos no hipismo e nas corridas de cavalos.

Al Baloushi destacou ainda o apoio às provas preparatórias realizadas nos hipódromos do país. Ao todo, 971 cavalos participaram de 26 provas durante a temporada, com forte adesão de proprietários interessados em avaliar a preparação dos animais.