Etihad Airways e Abra Group fecham parceria para ampliar conexões entre América Latina, Oriente Médio e Ásia

FARNBOROUGH, Reino Unido, 21 de julho de 2026 (WAM) — A Etihad Airways e o Abra Group assinaram um memorando de entendimento para estabelecer uma parceria estratégica destinada a ampliar a conectividade entre América Latina, Oriente Médio e Ásia por meio das redes combinadas da Etihad e das companhias do grupo Abra: Avianca, GOL e Wamos Air.

O acordo está alinhado à estratégia do Abra Group de aproveitar as capacidades complementares de suas empresas aéreas para criar oportunidades de crescimento, ampliar as opções de viagem e desenvolver novas parcerias comerciais com grandes companhias internacionais. A iniciativa também integra a estratégia da Etihad de fortalecer a conectividade de Abu Dhabi por meio da cooperação com empresas aéreas de destaque em mercados complementares.

As duas partes vão avaliar oportunidades nas áreas de desenvolvimento de malha, programas de fidelidade, arrendamento de aeronaves, serviços de fornecimento de aviões com tripulação, manutenção e seguro e outras formas de cooperação comercial.

A parceria prevê a ampliação da colaboração entre Etihad, Avianca e GOL, com benefícios recíprocos em programas de fidelidade, cooperação comercial e acordos de compartilhamento de voos. A expectativa é que essas iniciativas comecem a ser implementadas ainda em 2026.

Um dos principais objetivos é criar uma nova ligação entre as regiões, permitindo aos passageiros das empresas do Abra Group acessar, por meio da rede da Etihad, destinos no Oriente Médio, na Ásia, no subcontinente indiano e na Austrália.

Em contrapartida, os clientes da Etihad terão acesso ampliado a destinos na América Latina.

Além da conectividade de passageiros, a colaboração destaca o papel estratégico da plataforma multimarcas do Abra Group na oferta de benefícios concretos aos viajantes.

A GOL e a Etihad pretendem avaliar o arrendamento, sem tripulação, de um Airbus A330-900, com início previsto para novembro de 2026. A Wamos Air, por sua vez, deverá apoiar os planos de expansão da Etihad com até três aeronaves a partir de março de 2027.

De acordo com as empresas, as iniciativas mostram como o Abra Group pode combinar as capacidades de suas diferentes operações para apoiar o crescimento de parceiros e gerar valor adicional para clientes e demais partes envolvidas.

“Esta parceria reflete a estratégia do Abra Group de aproveitar as capacidades complementares da Avianca, da GOL e da Wamos Air para ampliar a conectividade e criar novas oportunidades comerciais”, afirmou o CEO do grupo, Adrian Neuhauser.

“Ao lado da Etihad, estamos construindo uma nova ponte entre a América Latina e o Oriente Médio e avaliando formas inovadoras de integrar nossas marcas e operações nas áreas de desenvolvimento de malha, fidelidade e cooperação de frota”, acrescentou.

Neuhauser disse ainda que a parceria entre as equipes da Avianca e da Etihad, ligando a América do Sul aos Emirados Árabes Unidos, reflete o compromisso comum das empresas com a qualidade dos serviços. “Este é um passo importante para avançar na visão do Abra Group de uma aviação mais conectada e competitiva”, afirmou.

O CEO da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, destacou que a América Latina é um mercado cada vez mais importante para a companhia. “Esta parceria cria uma plataforma sólida para conectar mais passageiros a Abu Dhabi e a destinos de nossa rede global em expansão”, declarou.

“A cooperação reúne dois grupos aéreos complementares para fortalecer as ligações entre nossas regiões. Estamos ampliando as conexões entre a América Latina, Abu Dhabi e outros destinos de nossa rede mundial, criando mais oportunidades para os passageiros e apoiando o crescimento contínuo de Abu Dhabi como destino e centro internacional de aviação”, acrescentou.

As empresas continuarão trabalhando na elaboração dos acordos definitivos para regulamentar as iniciativas propostas, que dependerão de aprovações regulatórias, entendimentos comerciais e avaliações de viabilidade operacional.