Governante de Fujairah diz que acordo com DP World reforça posição dos Emirados Árabes Unidos no comércio global

FUJAIRAH, 23 de julho de 2026 (WAM) — O governante de Fujairah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, recebeu o presidente da DP World, Essa Kazim, e a delegação que o acompanhava. O encontro contou com a presença do príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi.

A reunião ocorreu após a assinatura de um acordo entre o grupo DP World e a Autoridade Portuária de Fujairah para o desenvolvimento do Porto de Al Rugaylat e do Porto de Contêineres Multiuso de Dibba Al Fujairah.

O xeique Hamad foi informado sobre os principais pontos do acordo e as oportunidades que oferece para desenvolver a infraestrutura e fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos e de Fujairah como centro regional de comércio e serviços marítimos.

O governante destacou que parcerias de alto nível e projetos estratégicos são pilares da trajetória de desenvolvimento sustentável dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o xeique Hamad, os desafios enfrentados pelo mundo exigem uma visão de futuro mais flexível e inovadora. Ele afirmou que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, avançam com confiança e determinação em direção ao futuro, acrescentando que os desafios servem de estímulo para alcançar avanços qualitativos em diferentes setores, aumentar a competitividade e transformar oportunidades em conquistas sustentáveis que beneficiem as futuras gerações.

O xeique Hamad elogiou a reputação global da DP World e os grandes projetos e resultados que a transformaram em um importante modelo nacional e em uma instituição de padrão internacional no setor portuário e de logística, graças à liderança e às orientações do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Hamad bin Mohammed Al Sharqi afirmou que a parceria representa uma contribuição importante para a trajetória de desenvolvimento econômico do país, que continua avançando por meio de projetos bem-sucedidos e emblemáticos. Também elogiou os esforços que levaram à conclusão do acordo e a cooperação entre as partes envolvidas, ressaltando a importância de manter o trabalho em equipe para fortalecer ainda mais a posição dos Emirados Árabes Unidos e de Fujairah no mapa econômico global e contribuir para os objetivos nacionais de desenvolvimento abrangente e prosperidade sustentável.

Essa Kazim, por sua vez, agradeceu ao governante de Fujairah pelo apoio e pela visão de futuro e classificou o acordo como o início de uma nova fase de projetos estratégicos que contribuirão para o crescimento econômico do emirado.

Kazim acrescentou que os órgãos responsáveis começarão a executar o projeto de acordo com o cronograma aprovado, garantindo sua conclusão segundo os mais elevados padrões internacionais.