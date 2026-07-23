Etihad Airways e Air Peace firmam acordo para ampliar conexões na Nigéria e na África Ocidental

LAGOS, 23 de julho de 2026 (WAM) — A Etihad Airways e a Air Peace, maior companhia aérea da Nigéria, assinaram um acordo que conecta as malhas das duas empresas e oferece aos passageiros da Etihad acesso a 20 destinos na Nigéria e nas regiões oeste e central da África.

Pelo acordo, os passageiros da Etihad poderão viajar com uma única passagem para destinos da ampla malha da Air Peace, com conexões em Lagos e Acra.

A lista inclui importantes cidades nigerianas, como Abuja, Port Harcourt, Kano, Enugu, Benin City, Owerri, Warri e Asaba, além de destinos na África Ocidental e Central, entre eles Abidjan, Dakar, Banjul, Freetown, Monróvia, Conacri, Bamako, Douala e Libreville.

A Nigéria é o país mais populoso da África e uma das maiores economias do continente. As relações comerciais entre os dois países se intensificaram desde a assinatura do Acordo de Parceria Econômica Abrangente, em janeiro de 2026, e uma comunidade nigeriana em rápido crescimento vive e trabalha nos Emirados Árabes Unidos.

Para a Etihad, a parceria reforça a expansão na África anunciada em abril, que inclui um voo diário entre Abu Dhabi e Lagos. Quando a operação começar, os passageiros poderão reservar viagens com conexão em Abu Dhabi e seguir pela malha da Air Peace na Nigéria e na África Ocidental.

“Nossas ambições na África são de longo prazo, e a Nigéria ocupa uma posição central nessa estratégia. O acordo oferece aos nossos passageiros acesso a uma das mais amplas malhas domésticas e regionais do continente. Parcerias como esta são a forma como crescemos: ao lado de companhias aéreas sólidas, que conhecem seus mercados melhor do que ninguém”, afirmou Arik De, diretor comercial e de receitas da Etihad Airways.

“A Air Peace sempre buscou ampliar as possibilidades para os viajantes nigerianos e da África Ocidental. A parceria com a Etihad Airways leva essa ambição adiante, ao oferecer aos nossos clientes acesso conveniente a Abu Dhabi nos voos da Etihad quando a nova operação começar, além de levar os passageiros da Etihad aos diversos destinos atendidos por nós na região. Esperamos receber viajantes das duas malhas”, disse Nowel Ngala, diretor comercial da Air Peace.