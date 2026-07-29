ABU DHABI, 29 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o novo ataque hostil do Irã contra a Jordânia, realizado com mísseis.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque constitui uma violação flagrante da soberania jordaniana e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério expressou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com a Jordânia e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.