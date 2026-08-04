ABU DHABI, 4 de agosto de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê tempo geralmente parcialmente nublado nesta quarta-feira (5), com possibilidade de formação de nuvens convectivas sobre algumas áreas do leste e do sul durante a tarde, acompanhadas de chuva.

Os ventos serão fracos a moderados, com períodos de maior intensidade e possibilidade de levantar poeira. As rajadas soprarão de sudeste a nordeste, a velocidades entre 10 e 25 km/h, podendo chegar a 40 km/h.

O Golfo Arábico terá mar pouco agitado. A primeira maré alta ocorrerá às 17h20, e a segunda, às 5h11. A primeira maré baixa será às 10h23, e a segunda, às 23h46.

O Mar de Omã também terá águas pouco agitadas. A primeira maré alta ocorrerá às 13h21, e a segunda, às 3h17. A primeira maré baixa será às 20h36, e a segunda, às 8h03.