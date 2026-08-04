FUJAIRAH, 4 de agosto de 2026 (WAM) — O Departamento de Indústria e Economia de Fujairah anunciou uma parceria com o Centro de Estatísticas do emirado para desenvolver um cadastro industrial integrado e unificado.

A iniciativa busca criar um sistema moderno de dados industriais que aumente a eficiência do planejamento e apoie a tomada de decisões fundamentadas.

Durante uma reunião de coordenação, as duas entidades discutiram mecanismos de integração estatística e de trabalho de campo para criar uma base de dados industrial precisa e atualizada, que reflita a situação do setor e seus indicadores de crescimento.

A base fornecerá informações confiáveis para apoiar autoridades responsáveis pela tomada de decisões, atender investidores e contribuir para a elaboração de estudos e planos estratégicos destinados a promover o desenvolvimento econômico sustentável no emirado de Fujairah.

A reunião destacou a importância de unificar esforços e compartilhar dados de acordo com as melhores práticas estatísticas para melhorar a qualidade do cadastro industrial, aumentar a precisão dos indicadores econômicos e apoiar os objetivos do governo de Fujairah de desenvolver o ambiente de negócios e reforçar a competitividade do setor industrial, considerado um dos principais pilares do crescimento econômico do emirado.