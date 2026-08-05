ASTANA, 5 de agosto de 2026 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o ministro dos Esportes, Ahmad Belhoul Al Falasi, participou como chefe da delegação do país da cerimônia de abertura dos Jogos do Futuro 2026, em Astana, capital do Cazaquistão.

A participação dos Emirados Árabes Unidos nos Jogos dá continuidade ao papel de destaque desempenhado pelo país ao sediar a edição anterior, em Abu Dhabi. O evento consolidou a posição dos Emirados como parceiro ativo no desenvolvimento de esportes que combinam competições físicas e digitais.

O torneio de 2025 também ampliou o debate mundial sobre o futuro do esporte e acelerou a adoção de novos modelos esportivos baseados em tecnologia, que fortalecem a atuação dos atletas e criam oportunidades para as novas gerações.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos participou da Cúpula Mundial de Esportes Físicos e Digitais, um dos principais eventos do torneio, que reuniu autoridades governamentais, dirigentes esportivos e especialistas em tecnologia de diferentes países.

A cúpula discutiu o futuro dessas modalidades, o papel dos governos no desenvolvimento de políticas e estruturas de apoio e as melhores práticas para usar a tecnologia na criação de sistemas esportivos alinhados às aspirações dos jovens em todo o mundo.

Durante seu discurso na cúpula, Al Falasi afirmou que os Emirados Árabes Unidos acreditam que o futuro do esporte está na convergência entre talento humano, inovação e tecnologia. O ministro destacou que essa combinação torna os esportes físicos e digitais uma das áreas mais promissoras para preparar uma nova geração com as habilidades necessárias para liderar o setor.

“Com base em nossa experiência como sede dos Jogos do Futuro em Abu Dhabi, continuamos trabalhando com nossos parceiros internacionais para desenvolver um sistema esportivo mais preparado para o futuro, fundamentado na inovação e no protagonismo dos jovens. Nosso objetivo é fortalecer as parcerias internacionais para acelerar o desenvolvimento e o crescimento sustentável desse setor”, afirmou.

À margem do evento, o ministro dos Esportes e a delegação dos Emirados Árabes Unidos realizaram uma série de reuniões bilaterais com autoridades e dirigentes esportivos de vários países participantes, entre eles Cazaquistão, Belarus e Rússia.

As conversas abordaram formas de ampliar a cooperação no desenvolvimento dos esportes físicos e digitais e dos Jogos do Futuro, além de iniciativas destinadas a aumentar a participação dos jovens em atividades esportivas.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos incluiu o subsecretário assistente do Setor de Desenvolvimento e Competitividade Esportiva do Ministério dos Esportes, xeique Suhail bin Butti Al Maktoum; o secretário-geral assistente do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, Ahmed Abdullah Al Qubaisi; o vice-presidente do Conselho de Esportes de Sharjah, Abdullah bin Sultan; e o diretor do Departamento de Eventos Esportivos do Conselho de Esportes de Dubai, Essa Mohammed Shareef.