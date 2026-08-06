ABU DHABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — A Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos anunciou o envio de suprimentos humanitários de emergência para atender às necessidades mais urgentes das pessoas afetadas pelas enchentes que atingiram Bangladesh após fortes chuvas de monção.

A assistência reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de apoiar países amigos em momentos de crise e desastres naturais e faz parte da longa tradição humanitária do país de prestar ajuda emergencial às comunidades afetadas, aliviar o sofrimento das vítimas e reforçar a capacidade das autoridades responsáveis de responder com rapidez.

A ajuda é entregue em coordenação com as autoridades competentes de Bangladesh para atender às necessidades humanitárias mais urgentes das famílias afetadas e garantir que os suprimentos cheguem aos beneficiários nas áreas mais atingidas.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmou que a resposta reflete a atuação humanitária do país e sua responsabilidade internacional perante povos e comunidades afetados por desastres naturais e crises.

Al Ameri também destacou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de amenizar o sofrimento das pessoas afetadas, acelerar os esforços de recuperação e promover a estabilidade.

Os Emirados Árabes Unidos continuam reforçando sua posição como um dos principais doadores internacionais do mundo por meio da rápida resposta a crises humanitárias e desastres naturais, além de parcerias com organizações internacionais e autoridades locais nos países afetados.