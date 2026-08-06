SHARJAH, 6 de agosto de 2026 (WAM) — O setor imobiliário de Sharjah registrou transações no valor de 1,9 bilhão de dólares (7 bilhões de dirhams) em julho de 2026, alta de 61,8% em relação ao 1,2 bilhão de dólares (4,4 bilhões de dirhams) de junho. O número de operações chegou a 9.376, aumento de 25,3%.

A área total negociada em operações de compra e venda alcançou cerca de 2,53 milhões de metros quadrados, refletindo a continuidade do ritmo de investimentos e o aumento da confiança no mercado imobiliário do emirado.

O Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah atribuiu o forte desempenho do setor ao desenvolvimento contínuo da infraestrutura, aos grandes projetos imobiliários e a um ambiente regulatório favorável, que continua atraindo investidores regionais e internacionais.

As transações com certificados de propriedade lideraram a atividade, com 4.049 operações, seguidas por 3.356 transações com escrituras de propriedade. O departamento também registrou 466 operações de financiamento imobiliário, no valor de 272,3 milhões de dólares (1 bilhão de dirhams), 1.185 contratos de venda inicial e 320 operações de avaliação.

As transações abrangeram 129 áreas do emirado e incluíram 1.347 vendas de terrenos, sendo 895 residenciais, 381 industriais e 71 comerciais. O mercado também registrou 894 transações com unidades subdivididas, das quais 842 apartamentos, além de 643 operações com imóveis construídos.

A maior transação do mês foi a venda de um terreno na área Industrial 4 por 231,4 milhões de dólares (850 milhões de dirhams), enquanto a maior operação de financiamento imobiliário ocorreu em Al Layyeh, no valor de 32,7 milhões de dólares (120 milhões de dirhams).

O emirado registrou 2.884 operações de compra e venda. A cidade de Sharjah concentrou 2.091 delas, com Muwaileh Commercial na liderança, com 442 transações, seguida por Al Sajaa Industrial, com 244; Hay Hoshi, com 203; e Al Khan, com 168.

Em valor negociado, Al Sajaa Industrial liderou na cidade de Sharjah, com 194,8 milhões de dólares (715,4 milhões de dirhams), seguida por Muwaileh Commercial, com 140,6 milhões de dólares (516,3 milhões de dirhams); Al Menhaz, com 122,4 milhões de dólares (449,5 milhões de dirhams); e Al Qulai'aah, com 99,6 milhões de dólares (365,7 milhões de dirhams).

A Região Central registrou 527 operações de compra e venda, lideradas por Al Belaida, com 192 transações. A área Industrial 4 apresentou o maior valor negociado, de 247,5 milhões de dólares (908,8 milhões de dirhams).

Na Região Oriental, Khor Fakkan registrou 206 transações, das quais 159 ocorreram em Al Mudeifi, que movimentou 59,4 milhões de dólares (218,2 milhões de dirhams). Kalba contabilizou 58 operações, lideradas por Commercial Sour Kalba, com 21 transações e valor negociado de 1,5 milhão de dólares (5,6 milhões de dirhams). Dibba Al Hisn registrou duas transações, e Hay Al Seeh apresentou o maior valor negociado, de cerca de 327 mil dólares (1,2 milhão de dirhams).