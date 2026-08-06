AL-ARISH, 6 de agosto de 2026 (WAM) — O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos, em Al-Arish, no Egito, recebeu nove novos pacientes e feridos da Faixa de Gaza para tratamento médico e atendimento especializado, como parte dos esforços humanitários e de saúde realizados pelo país no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3' para apoiar o povo palestino e aliviar seu sofrimento.

Com a chegada dos novos casos, subiu para 104 o número de pacientes recebidos pela unidade desde a reabertura da passagem de Rafah.

Equipes médicas e de enfermagem especializadas realizaram os exames e avaliações necessários imediatamente após a chegada dos pacientes e definiram planos de tratamento adequados para cada caso, de acordo com os mais elevados padrões médicos reconhecidos.

O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos continua cumprindo sua missão humanitária e médica ao prestar atendimento especializado aos pacientes que chegam da Faixa de Gaza, com profissionais qualificados e instalações avançadas que permitem oferecer o tratamento e os cuidados necessários, ampliando as perspectivas de recuperação e melhorando a qualidade de vida dos beneficiários.

A direção do hospital reafirmou que a unidade está plenamente preparada para receber novos pacientes e feridos e prestar atendimento médico imediato 24 horas por dia, reforçando os esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o setor de saúde palestino e prestar assistência ao povo palestino diante das atuais circunstâncias.