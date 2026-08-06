ABU DHABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, inspecionou o Hospital Flutuante e avaliou sua prontidão operacional e seus recursos médicos avançados, que ampliam a capacidade dos Emirados Árabes Unidos de responder a emergências humanitárias e prestar atendimento especializado em áreas afetadas por desastres e crises.

Durante a visita ao hospital flutuante, no Porto Zayed, em Abu Dhabi, Mansour bin Zayed conheceu as instalações da unidade, que tem capacidade para 100 leitos e é classificada como hospital de trauma de nível III. O hospital conta com dez leitos de terapia intensiva, 18 destinados ao atendimento de casos de acidentes e traumas, além de salas cirúrgicas modernas equipadas para diferentes tipos de procedimentos, incluindo cirurgias de emergência, gerais, ortopédicas e laparoscópicas.

O xeique Mansour também conheceu a infraestrutura inteligente e integrada do hospital, que inclui sistemas avançados de produção e distribuição de gases medicinais, uma unidade de purificação e produção de água potável, uma estação de tratamento de águas residuais e um sistema inteligente de chamada de enfermagem. A estrutura garante a continuidade das operações e a prestação eficiente de serviços de saúde de acordo com os mais elevados padrões internacionais.

A visita incluiu o pronto-socorro, a unidade de diagnóstico por imagem, os laboratórios, os ambulatórios, a farmácia e as enfermarias de internação. O hospital dispõe de tecnologias e equipamentos médicos de última geração, o que permite oferecer serviços abrangentes de saúde comparáveis aos disponíveis em hospitais modernos em terra.

O xeique Mansour afirmou que, sob a liderança do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país continua fortalecendo sua atuação humanitária ao prestar assistência a comunidades afetadas por crises e desenvolver recursos avançados que ampliam a capacidade de resposta rápida a emergências e permitem oferecer atendimento médico especializado a quem necessita, onde quer que esteja.

O vice-presidente declarou que o hospital flutuante representa um reforço importante para a estrutura humanitária e de ajuda emergencial dos Emirados Árabes Unidos e reflete o compromisso do país de empregar as mais recentes tecnologias e capacidades médicas para apoiar as pessoas afetadas, ajudar a salvar vidas e fortalecer a resposta humanitária, em linha com sua longa tradição de prestar assistência e aliviar o sofrimento.

O desenvolvimento do hospital flutuante faz parte dos esforços dos Emirados para ampliar a preparação para respostas humanitárias e médicas durante desastres e crises, por meio de instalações de saúde avançadas que podem ser mobilizadas rapidamente.

A iniciativa contribui para levar atendimento médico especializado às áreas afetadas e reforça o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos no apoio aos esforços humanitários e de ajuda emergencial nos âmbitos regional e internacional.