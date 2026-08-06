ABU DHABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação no Oriente Médio e as questões regionais mais recentes com o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Fahmy, em uma ligação telefônica.

Os dois lados também analisaram questões de interesse comum e discutiram formas de fortalecer os esforços regionais e internacionais destinados a consolidar a segurança, a estabilidade e uma paz duradoura em toda a região.