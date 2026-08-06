ABU DHABI, 6 de agosto de 2026 (WAM) — Os governantes dos emirados, membros do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, marcaram os 60 anos da ascensão do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan à liderança do emirado de Abu Dhabi, prestando homenagem à liderança visionária do fundador do país, que lançou as bases da União e deu início à trajetória de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.

Em declarações divulgadas por ocasião da data, os governantes afirmaram que a ascensão do xeique Zayed, em 6 de agosto de 1966, representou um marco decisivo na história do país e abriu caminho para uma trajetória de desenvolvimento sustentável, união e prosperidade. Também destacaram seu legado de investimento nas pessoas, de promoção dos valores de tolerância, generosidade e humanidade e de construção de um Estado moderno que continua avançando com base em sua visão sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan escreveu na rede social X: “Hoje completam-se 60 anos desde que o fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido xeique Zayed, assumiu o governo de Abu Dhabi, em 6 de agosto de 1966. Neste marco histórico, recordamos os primeiros passos que deram impulso à nossa trajetória coletiva de progresso e lançaram as bases da União.”

“Inspirados pela liderança e pela visão do xeique Zayed, continuaremos seguindo sua convicção de que as pessoas devem estar sempre no centro dos esforços para construir um futuro sustentável e próspero para nosso país”, acrescentou o presidente.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, escreveu: “A vida me ensinou que o xeique Zayed não foi apenas um líder ou estadista — ele foi uma grande ideia.”

“Há grandes líderes que constroem nações e grandes pensadores e reformadores que formam pessoas. O xeique Zayed fez as duas coisas. Construiu uma nação, formou seu povo e criou um vínculo profundo e duradouro entre as pessoas e sua pátria. O xeique Zayed permanecerá para sempre na memória da nação e no coração de seu povo”, acrescentou.

O governante de Ajman e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, afirmou: “Nos 60 anos da ascensão do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, os Emirados Árabes Unidos lembram a trajetória de um líder excepcional que uniu a nação, lançou as bases de seu desenvolvimento e consolidou os valores da generosidade e da humanidade.”

O governante de Fujairah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, afirmou: “Os 60 anos desde que o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan assumiu o governo são uma ocasião para homenagear o legado de um líder excepcional que não apenas construiu uma nação, mas também criou uma escola de liderança e humanidade que tornou os Emirados Árabes Unidos um símbolo global de progresso, tolerância e paz.”

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, afirmou: “Quando o xeique Zayed assumiu a liderança, teve início uma extraordinária trajetória nacional baseada na determinação, no trabalho árduo e na firme convicção de que as pessoas são o maior patrimônio de uma nação. A data é uma oportunidade para refletir sobre um legado que continua inspirando o progresso dos Emirados Árabes Unidos ao longo das gerações.”