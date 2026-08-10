Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente do Zimbábue para discutir relações bilaterais

Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente do Zimbábue para discutir relações bilaterais

HARARE, 10 de agosto de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, para discutir as relações bilaterais e formas de fortalecê-las em diferentes áreas.

Shakhboot transmitiu a Mnangagwa as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além dos votos dos líderes de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo do Zimbábue.

Mnangagwa, por sua vez, retribuiu as saudações. Também desejou mais progresso e prosperidade à liderança, ao governo e ao povo dos Emirados Árabes Unidos.

Durante o encontro, os dois lados discutiram oportunidades para ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de economia, investimentos e comércio, além de questões de interesse comum.

Shakhboot reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer as relações com o Zimbábue em benefício dos interesses comuns dos dois países.