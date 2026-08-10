Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente do Zimbábue para discutir relações bilaterais

HARARE, 10 de agosto de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, para discutir as relações bilaterais e formas de fortalecê-las em diferentes áreas.

Shakhboot transmitiu a Mnangagwa as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além dos votos dos líderes de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo do Zimbábue.

Mnangagwa, por sua vez, retribuiu as saudações. Também desejou mais progresso e prosperidade à liderança, ao governo e ao povo dos Emirados Árabes Unidos.

Durante o encontro, os dois lados discutiram oportunidades para ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de economia, investimentos e comércio, além de questões de interesse comum.

Shakhboot reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer as relações com o Zimbábue em benefício dos interesses comuns dos dois países.