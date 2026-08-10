Mais de 25 mil pessoas visitam Festival de Tâmaras de Al Wathba, em Abu Dhabi

ABU DHABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) — A primeira edição do Festival de Tâmaras de Al Wathba, parte do Festival de Verão Xeique Zayed, terminou neste domingo (9), em Abu Dhabi, após vários dias de competições e atividades ligadas ao patrimônio cultural que celebraram a colheita de tâmaras nos Emirados Árabes Unidos e a longa relação do país com a tamareira.

Organizado pela Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi entre 3 e 9 de agosto de 2026, o festival contou com 18 competições e distribuiu 240 prêmios, no valor total de US$ 1,55 milhão (5,677 milhões de dirhams).

Realizado na região de Al Wathba, em Abu Dhabi, o evento reuniu agricultores, produtores de tâmaras, famílias e visitantes, além de oferecer aos produtores locais a oportunidade de apresentar algumas de suas melhores tâmaras.

O festival apoia os produtores de tâmaras, incentiva a melhoria da qualidade da produção local, promove boas práticas agrícolas e busca preservar para as próximas gerações o patrimônio associado à tamareira.

O diretor do festival, Rashid Al Rumaithi, afirmou que a primeira edição reuniu 448 participantes nas 18 competições e recebeu mais de 4.385 toneladas de tâmaras frescas (rutab) e frutas inscritas.

Al Rumaithi acrescentou que o festival recebeu 25.108 visitantes ao longo dos sete dias, média superior a 3.000 pessoas por dia. No último dia, os vencedores das diferentes competições do festival receberam prêmios em reconhecimento à qualidade de seus produtos.