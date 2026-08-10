Mais de 25 mil pessoas visitam Festival de Tâmaras de Al Wathba, em Abu Dhabi

Mais de 25 mil pessoas visitam Festival de Tâmaras de Al Wathba, em Abu Dhabi

ABU DHABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) — A primeira edição do Festival de Tâmaras de Al Wathba, parte do Festival de Verão Xeique Zayed, terminou neste domingo (9), em Abu Dhabi, após vários dias de competições e atividades ligadas ao patrimônio cultural que celebraram a colheita de tâmaras nos Emirados Árabes Unidos e a longa relação do país com a tamareira.

Organizado pela Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi entre 3 e 9 de agosto de 2026, o festival contou com 18 competições e distribuiu 240 prêmios, no valor total de US$ 1,55 milhão (5,677 milhões de dirhams).

Realizado na região de Al Wathba, em Abu Dhabi, o evento reuniu agricultores, produtores de tâmaras, famílias e visitantes, além de oferecer aos produtores locais a oportunidade de apresentar algumas de suas melhores tâmaras.

O festival apoia os produtores de tâmaras, incentiva a melhoria da qualidade da produção local, promove boas práticas agrícolas e busca preservar para as próximas gerações o patrimônio associado à tamareira.

O diretor do festival, Rashid Al Rumaithi, afirmou que a primeira edição reuniu 448 participantes nas 18 competições e recebeu mais de 4.385 toneladas de tâmaras frescas (rutab) e frutas inscritas.

Al Rumaithi acrescentou que o festival recebeu 25.108 visitantes ao longo dos sete dias, média superior a 3.000 pessoas por dia. No último dia, os vencedores das diferentes competições do festival receberam prêmios em reconhecimento à qualidade de seus produtos.