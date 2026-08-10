Etihad Airways inaugura rota entre Abu Dhabi e Tashkent

ABU DHABI, 10 de agosto de 2026 (WAM) — A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, celebrou nesta segunda-feira (10) a chegada de seu voo inaugural a Tashkent, marcando o início da primeira rota da empresa para o Uzbequistão e criando uma nova ligação entre Abu Dhabi e um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo.

O novo serviço diário e sem escalas reforça a posição de Abu Dhabi como importante centro de conexões, ligando o Uzbequistão aos Emirados Árabes Unidos, à região e à rede internacional em expansão da Etihad. A partir de Abu Dhabi, passageiros do Uzbequistão poderão seguir para importantes destinos nos países do Golfo, na Europa, no Levante e na América do Norte, ampliando a conectividade entre a Ásia Central e centros globais de comércio, cultura e inovação.

O lançamento se soma à parceria de compartilhamento de voos anunciada recentemente entre a Etihad e a Uzbekistan Airways. O acordo permite aos passageiros seguir de Tashkent para oito destinos no Uzbequistão — Andijan, Bukhara, Fergana, Namangan, Nukus, Samarkand, Termez e Urgench —, além de destinos internacionais selecionados da rede da companhia uzbeque.

A nova rota também aproxima Abu Dhabi dos passageiros no Uzbequistão, oferecendo acesso direto a um dos principais destinos da região para turismo, lazer e negócios. Da arquitetura da Grande Mesquita Xeique Zayed às atrações culturais da Ilha Saadiyat e aos espaços de entretenimento da Ilha Yas, Abu Dhabi reúne hospitalidade emiradense, resorts de padrão internacional, experiências de luxo e atrações disponíveis durante todo o ano, que continuam atraindo visitantes de diferentes partes do mundo.

“Este voo inaugural para Tashkent é um momento de orgulho para a Etihad e um marco importante na expansão contínua de nossa rede. O Uzbequistão é um dos mercados mais dinâmicos e de crescimento mais rápido da Ásia Central, com um rico patrimônio cultural, forte potencial turístico e importância econômica crescente”, afirmou o diretor de Digital da Etihad Airways, Frank Meyer, durante o evento de lançamento.

“Ao lançar um serviço diário e sem escalas entre Abu Dhabi e Tashkent, estamos abrindo uma nova porta de conexão entre a Ásia Central e o mundo. Por meio de Abu Dhabi, os passageiros poderão seguir para destinos da rede global em expansão da Etihad, com o serviço e a hospitalidade de alto padrão pelos quais a companhia é conhecida”, acrescentou Meyer.

O novo serviço foi criado para atender ao aumento da demanda por viagens entre o Uzbequistão, os Emirados Árabes Unidos e importantes mercados internacionais. A rota também deve ampliar os fluxos turísticos, fortalecer as conexões empresariais e facilitar o acesso a oportunidades internacionais para passageiros nos dois sentidos.