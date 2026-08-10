Fujairah lança campanha para reforçar a segurança de ativos digitais

FUJAIRAH, 10 de agosto de 2026 (WAM) — O Governo Digital de Fujairah, em parceria com o Conselho de Cibersegurança e o Centro de Sistemas de Informação Geográfica de Fujairah, lançou uma campanha de conscientização para promover práticas de segurança física e proteger ativos e sistemas digitais, contribuindo para um ambiente digital seguro e para ampliar a percepção sobre riscos de segurança.

As mensagens da campanha destacam a importância de restringir o acesso a áreas que abrigam sistemas e dados sensíveis, proteger equipamentos contra furtos e reduzir o risco de vazamento de dados, além de utilizar sistemas de vigilância para prevenir possíveis incidentes.

A iniciativa também ressalta a integração entre medidas de segurança física e cibersegurança e o papel dessa combinação na proteção de ativos digitais, além de contribuir para a continuidade e a eficiência de sistemas e serviços digitais.