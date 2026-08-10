Emirados Árabes Unidos participam do Campeonato Mundial da Federação Equestre Internacional

AACHEN, Alemanha, 10 de agosto de 2026 (WAM) — A seleção de hipismo de salto dos Emirados Árabes Unidos participa do Campeonato Mundial da Federação Equestre Internacional (FEI), em Aachen, na Alemanha, de 11 a 23 de agosto.

As provas de salto serão disputadas entre 19 e 23 de agosto e reunirão alguns dos principais cavaleiros do mundo no Allianz Park, na região de Soers, em Aachen, um dos centros equestres mais tradicionais e renomados do mundo.

A equipe dos Emirados Árabes Unidos é formada por Omar Abdulaziz Al Marzooqi, com o cavalo “Enjoy de la Mure”; Abdullah Humaid Al Muhairi, com “Hudson de Vains”; Humaid Abdullah Al Muhairi, com “Foncetti v/d Heffinck”; e Salem Ahmed Al Suwaidi, com “Flonflon”.

Os cavaleiros Mohamed Al Ghurair e Mabkhout Al Karbi também participarão das provas da categoria juvenil, nas competições “STAWAG Prize” e “Sparkasse Prize”.