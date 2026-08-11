Autoridade Nacional de Mídia é anunciada como parceira nacional da Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 11 de agosto de 2026 (WAM) — A Autoridade Nacional de Mídia foi anunciada como “parceira nacional” da Cúpula de Mídia Árabe 2026, que será realizada em setembro sob o patrocínio do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e a orientação do segundo vice-governante de Dubai e presidente do Conselho de Mídia de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Organizada pelo Clube de Imprensa de Dubai (DPC, na sigla em inglês), a próxima edição será a maior da história da cúpula e reunirá autoridades políticas, nomes de destaque da mídia, importantes criadores de conteúdo e personalidades influentes de diferentes países árabes.

A parceria dá continuidade à cooperação de longa data entre a Autoridade Nacional de Mídia e o Clube de Imprensa de Dubai e reflete o compromisso das duas instituições de fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro regional e global de desenvolvimento e inovação na mídia. A iniciativa também reforça o papel de Dubai no desenvolvimento de um setor de mídia árabe competitivo e capaz de gerar impacto positivo na região.

“Guiada pela visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a Cúpula de Mídia Árabe se transformou em uma plataforma estratégica que vai além do diálogo profissional. O evento reúne a comunidade de mídia para antecipar o futuro do setor e formular visões comuns diante das rápidas transformações, contribuindo para construir uma mídia árabe mais influente e confiável, preparada para lidar com a transformação tecnológica que está remodelando o cenário global”, afirmou o presidente da Autoridade Nacional de Mídia, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed.

Al Hamed disse que a parceria reflete uma prática consolidada nos Emirados Árabes Unidos de reunir competências e coordenar esforços nacionais entre diferentes setores, com base na convicção de que construir o futuro é uma responsabilidade compartilhada. O dirigente acrescentou que um setor de mídia competitivo combina profissionalismo e inovação, transforma conhecimento em valor e novas tecnologias em oportunidades e produz conteúdo de impacto duradouro.

“A mídia está no centro da visão dos Emirados Árabes Unidos para o futuro. É um dos principais pilares do poder brando do país, um importante motor da economia criativa e uma força capaz de atrair investimentos, capital e talentos. Também atua como uma embaixadora influente dos Emirados Árabes Unidos, reforçando a imagem positiva do país e ampliando sua presença cultural no mundo”, acrescentou Al Hamed.

O presidente da Autoridade Nacional de Mídia também destacou o papel das parcerias estratégicas para que o setor deixe de apenas noticiar e registrar acontecimentos e passe a atuar como parceiro na construção do futuro. Al Hamed declarou que a mídia nacional continuará promovendo conscientização, inspirando esperança e gerando impacto positivo duradouro na sociedade.

A vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, presidente do Clube de Imprensa de Dubai e presidente do comitê organizador da Cúpula de Mídia Árabe, Mona Ghanem Al Marri, salientou a cooperação de longa data entre a Autoridade Nacional de Mídia e o Clube de Imprensa de Dubai e afirmou que a participação da entidade como “parceira nacional” representa uma contribuição importante para a cúpula. O evento reúne representantes do setor em uma série de fóruns especializados que analisam os desafios da mídia e as oportunidades que surgem com as transformações do mercado.

“A participação de importantes instituições nacionais, entre elas a Autoridade Nacional de Mídia, reflete a forte confiança na Cúpula de Mídia Árabe e o reconhecimento de seu papel no desenvolvimento do setor na região. Também traduz a abordagem de Dubai de reunir parceiros para viabilizar grandes iniciativas e eventos que contribuam para o progresso e a prosperidade em diferentes áreas."

A próxima edição, segundo a autoridade, será a maior da história da cúpula. "Estamos satisfeitos com a ampliação contínua de nossa rede de parceiros e esperamos fortalecer a cooperação com eles para apoiar iniciativas que contribuam para o avanço da mídia árabe, aumentem sua competitividade e sua capacidade de acompanhar as transformações globais e estimulem a produção de conteúdo de impacto e com resultados duradouros”, acrescentou Al Marri.

“Em mais de duas décadas, a Cúpula de Mídia Árabe deixou de ser apenas um evento anual e se tornou uma plataforma influente que ajuda a definir o futuro da mídia árabe. A parceria com a Autoridade Nacional de Mídia reforça nossos esforços para reunir instituições de mídia, tomadores de decisão e especialistas e traçar os rumos de uma mídia árabe capaz de responder com eficiência às transformações globais e aproveitar as novas oportunidades”, afirmou a diretora do Clube de Imprensa de Dubai, Maryam Al Mulla.

Al Mulla destacou que a parceria reflete a forte colaboração entre instituições nacionais no apoio a iniciativas voltadas ao desenvolvimento da mídia árabe.

A Cúpula de Mídia Árabe 2026 reunirá uma série de eventos especializados, entre eles o Fórum de Mídia Árabe, o Fórum de Comunicação Governamental, o Fórum de Mídia da Juventude Árabe, a Cúpula de Influenciadores de Mídias Sociais Árabes, o Fórum de Cinema e o Fórum de Games, além de vários fóruns internacionais.

A cúpula também continuará reconhecendo a excelência e novos talentos por meio do Prêmio da Mídia Árabe, do Ibda’a – Prêmio de Mídia da Juventude Árabe e do Prêmio de Influenciadores de Mídias Sociais Árabes.